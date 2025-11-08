«Трактор» обменял Дюбе в СКА на Смирнова
«Трактор» обменял Пьеррика Дюбе в СКА.
«Трактор» обменял 24-летнего нападающего Пьеррика Дюбе в СКА на 23-летнего защитника Никиту Смирнова.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Дюбе провел 21 матч и набрал 14 (7+7) очков при полезности «минус 2».
В активе Смирнова 11 игр в этом сезоне и 1 (1+0) результативное действие за 13:24 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
