Игорь Ларионов не стал комментировать выступление свого сына за СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не готов публично критиковать хоккеистов команды.

Сегодня СКА дома обыграл «Шанхай» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В третьем периоде не появился Сергей Плотников. Что с ним произошло?

– Мы продолжаем терять людей. У него повреждена нижняя часть тела. Необходимо было перестроить все тройки. Это факт.

К сожалению, здесь ты не ждешь каких-то надежд. Но люди выходят из строя – и заходит молодежь, которая сегодня провела хороший матч. Я доволен тем, что мы не поддались панике, которая немного присутствовала в нашем тренерском штабе, что у нас команда молодая и неопытная.

Но в таких матчах и проявляется командный стержень, который мы увидели. Так что будем двигаться дальше с теми людьми, кто есть.

– Также не появлялись Недопекин и Ларионов-младший большую часть третьего периода. Как вы решаете, кого оставлять на лавке?

– Согласно отчету нашего тренера по ОФП Фила, мы были готовы сыграть в три звена. Но я сказал, что этого не будет. У нас идет серия матчей через день. И мы пришли к выводу, что пусть больше сыграют ребята, кто на ходу. Пусть получат больше игрового времени. По этой причине два парня появлялись меньше на льду.

– Вы не считаете, что Игорю Ларионову нужна более хорошая физподготовка? Два его единоборства привели к удалению и к пропущенной шайбе.

– Мы можем говорить бесконечно об этих вещах. Если мы будем показывать пальцем на тех людей, кто играет в команде, то я могу вам назвать гораздо больше имен. Но мы никогда этого не делаем.

Это игра, это процесс, который идет по ходу сезона. Вы видите, у нас люди делают массу ошибок. Мы об этом стараемся не говорить. Но это часть процесса, который есть в любой команде. Говорить о ком-то отдельно – не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скажу в прессе какие-то вещи, которые будут звучать не совсем правильно, – сказал Ларионов.

«Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова