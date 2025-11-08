«Адмирал» подписал контракт с Брюквиным на год. Экс-форвард «Динамо», ЦСКА и «Авангарда» не играл в этом сезоне КХЛ
«Адмирал» подписал контракт с Владимиром Брюквиным.
30-летний нападающий Владимир Брюквин подписал соглашение с «Адмиралом» до конца сезона-2025/26.
Хоккеист не выступал в текущем FONBET чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне он набрал 10 (4+6) очков в 37 матчах за «Нефтехимик» при полезности «плюс 5».
«До переезда в Нижнекамск Брюквин играл за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина, а также за «Авангард» и московское «Динамо».
На его счету – 579 матчей в КХЛ, в которых он набрал 165 (94+71) очков», – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
