«Адмирал» подписал контракт с Брюквиным на год. Экс-форвард «Динамо», ЦСКА и «Авангарда» не играл в этом сезоне КХЛ

«Адмирал» подписал контракт с Владимиром Брюквиным.

30-летний нападающий Владимир Брюквин подписал соглашение с «Адмиралом » до конца сезона-2025/26.

Хоккеист не выступал в текущем FONBET чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне он набрал 10 (4+6) очков в 37 матчах за «Нефтехимик » при полезности «плюс 5».

«До переезда в Нижнекамск Брюквин играл за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина, а также за «Авангард» и московское «Динамо».

На его счету – 579 матчей в КХЛ, в которых он набрал 165 (94+71) очков», – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».