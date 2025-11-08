Мартин может перейти в СКА или «Трактор». Голкипер ЦСКА прошел через драфт отказов («Матч ТВ»)

Спенсер Мартин может перейти в СКА или «Трактор».

30-летний голкипер ЦСКА Спенсер Мартин может перейти в СКА или «Трактор». Ранее московский клуб выставил вратаря на драфт отказов, но ни одна команда FONBET чемпионата КХЛ его не забрала.

«Мартин больше не будет играть за ЦСКА. Но и возвращаться в Северную Америку он тоже не планирует. У него есть варианты с другими клубами КХЛ, среди которых есть СКА и «Трактор ».

Проблемой является высокая зарплата Мартина: 55 млн рублей за этот сезон и 50 млн за следующий. Как только удастся переподписать контракт на более маленькие деньги, решив все вопросы с ЦСКА , то Спенсер может сменить команду», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»