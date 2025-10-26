Главный арбитр КХЛ о дисквалификации Дронова: «Можно не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Не было даже попыток извиниться»

Главный арбитр КХЛ прокомментировал дисквалификацию Григория Дронова.

Защитник «Трактора » был отстранен на пять матчей за толчок арбитра.

«Даже не готов комментировать такой момент. Надо спросить у Григория, он еще в конце начал выговаривать. Мы все участники игры, и, если так такие действия делаешь, хотя бы надо не материться, а извиниться.

Линейный арбитр вбрасывает шайбу в центре, едет на свое рабочее место и останавливается, чтобы красному игроку не помешать принять шайбу. Можно подъехать обнять, но не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Меня расстроило, что не было даже попыток извиниться. Если мы такие вещи будем пропускать и разрешать бить судей – тогда грош цена нам всем», – сказал Алексей Анисимов в в эфире «КХЛ ТВ».