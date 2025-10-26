Главный арбитр КХЛ о дисквалификации Дронова: «Можно не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Не было даже попыток извиниться»
Главный арбитр КХЛ прокомментировал дисквалификацию Григория Дронова.
Защитник «Трактора» был отстранен на пять матчей за толчок арбитра.
«Даже не готов комментировать такой момент. Надо спросить у Григория, он еще в конце начал выговаривать. Мы все участники игры, и, если так такие действия делаешь, хотя бы надо не материться, а извиниться.
Линейный арбитр вбрасывает шайбу в центре, едет на свое рабочее место и останавливается, чтобы красному игроку не помешать принять шайбу. Можно подъехать обнять, но не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Меня расстроило, что не было даже попыток извиниться. Если мы такие вещи будем пропускать и разрешать бить судей – тогда грош цена нам всем», – сказал Алексей Анисимов в в эфире «КХЛ ТВ».
