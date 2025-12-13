  • Спортс
  • Трамп наградил сборную США-1980, совершившую «Чудо на льду», Золотыми медалями Конгресса. На этой же встрече он анонсировал удары по объектам наркокартелей в Венесуэле
Трамп наградил сборную США-1980, совершившую «Чудо на льду», Золотыми медалями Конгресса. На этой же встрече он анонсировал удары по объектам наркокартелей в Венесуэле

Трамп принял в Белом доме сборную США-1980 и анонсировал удары по Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме членов хоккейной сборной-1980, которая завоевала золото на домашней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Победа США над сборной СССР на этом турнире получила название «Чудо на льду».

«Это был один из величайших моментов в истории американского спорта. За мной стоит очень сильная команда чемпионов. Это был один из самых значимых моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт», – сказал Трамп.

Члены команды надели те же белые ковбойские шляпы, что и на церемонии открытия Игр-1980, а капитан команды Майк Эрузионе подарил Трампу реплику такой шляпы.

Также Трамп подписал указ о награждении хоккеистов Золотыми медалями Конгресса – высшей гражданской наградой страны.

Скриншот: ютуб-канал Белого дома

Позднее в рамках той же встречи он объявил, что США скоро начнут наземные удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

«Мы избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде. Теперь мы начинаем с суши, на суше это намного проще. Скоро это начнет происходить. <...> Это будут наземные удары не только по Венесуэле, это [будут] наземные удары по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей», – сказал Трамп.

В последние месяцы США стягивали силы в Карибском бассейне, а с сентября начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к наркотрафику. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, заявив, что это не означает возможного удара по стране.

Глава рабочей группы Белого дома по проведению ЧМ не думает, что турнир будет зациклен на политике Трампа: «Президент будет рад людям самых разных политических взглядов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Белого дома
Политика
Майк Эрузионе
logoДональд Трамп
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoсборная СССР
