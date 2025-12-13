Трамп наградил сборную США-1980, совершившую «Чудо на льду», Золотыми медалями Конгресса. На этой же встрече он анонсировал удары по объектам наркокартелей в Венесуэле

Трамп принял в Белом доме сборную США-1980 и анонсировал удары по Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме членов хоккейной сборной-1980, которая завоевала золото на домашней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Победа США над сборной СССР на этом турнире получила название «Чудо на льду».

«Это был один из величайших моментов в истории американского спорта. За мной стоит очень сильная команда чемпионов. Это был один из самых значимых моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт», – сказал Трамп.

Члены команды надели те же белые ковбойские шляпы, что и на церемонии открытия Игр-1980, а капитан команды Майк Эрузионе подарил Трампу реплику такой шляпы.

Также Трамп подписал указ о награждении хоккеистов Золотыми медалями Конгресса – высшей гражданской наградой страны.

Скриншот: ютуб-канал Белого дома

Позднее в рамках той же встречи он объявил, что США скоро начнут наземные удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

«Мы избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде. Теперь мы начинаем с суши, на суше это намного проще. Скоро это начнет происходить. <...> Это будут наземные удары не только по Венесуэле, это [будут] наземные удары по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей», – сказал Трамп.

В последние месяцы США стягивали силы в Карибском бассейне, а с сентября начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к наркотрафику. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, заявив, что это не означает возможного удара по стране.

