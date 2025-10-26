Коваленко о дисквалификации Дронова: «Если натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление. Но я не понимаю, за что ему влепили еще и 5 матчей. Сомнительное решение!»

Андрей Коваленко высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора» был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом» (3:5)

– Большой резонанс также вызвал эпизод с 20-минутным удалением защитника «Трактора» Дронова, который в матче с «Автомобилистом» уронил лайнсмена и в довесок получил еще и пять игр дисквалификации. Ваш комментарий.

– Смотрю на этот эпизод глазами хоккеиста. Дронов играет по шайбе и по сопернику, в начале своего движения он просто не видит бокового арбитра, который перемещается от центрального круга. Да, столкновение было, но не увидел какого-либо умысла со стороны Дронова и тем более умышленного удара.

С интересом последил за полемикой в прессе. Мне ближе точка зрения, согласно которой главным виновником всей ситуации является лайнсмен. Вообще непонятно, как он, работающий у борта, по синим и красным линиям, оказался в центре площадки!

Если, как говорится, натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление Дронова. Но я не могу понять, за что ему влепили еще и пять матчей дисквалификации. Крайне сомнительное решение! – сказал экс-форвард ЦСКА, чемпион СССР, России и Олимпийских игр.