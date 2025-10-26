  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коваленко о дисквалификации Дронова: «Если натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление. Но я не понимаю, за что ему влепили еще и 5 матчей. Сомнительное решение!»
12

Коваленко о дисквалификации Дронова: «Если натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление. Но я не понимаю, за что ему влепили еще и 5 матчей. Сомнительное решение!»

Андрей Коваленко высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора» был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом» (3:5)

– Большой резонанс также вызвал эпизод с 20-минутным удалением защитника «Трактора» Дронова, который в матче с «Автомобилистом» уронил лайнсмена и в довесок получил еще и пять игр дисквалификации. Ваш комментарий.

– Смотрю на этот эпизод глазами хоккеиста. Дронов играет по шайбе и по сопернику, в начале своего движения он просто не видит бокового арбитра, который перемещается от центрального круга. Да, столкновение было, но не увидел какого-либо умысла со стороны Дронова и тем более умышленного удара.

С интересом последил за полемикой в прессе. Мне ближе точка зрения, согласно которой главным виновником всей ситуации является лайнсмен. Вообще непонятно, как он, работающий у борта, по синим и красным линиям, оказался в центре площадки!

Если, как говорится, натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление Дронова. Но я не могу понять, за что ему влепили еще и пять матчей дисквалификации. Крайне сомнительное решение! – сказал экс-форвард ЦСКА, чемпион СССР, России и Олимпийских игр.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
logoГригорий Дронов
logoТрактор
logoКХЛ
logoАндрей Коваленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Баландин о дисквалификации Дронова: «Судья неправильно располагался, но Григорий мог не допускать столкновение. 5 матчей – абсолютно правильно»
вчера, 08:15
Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»
вчера, 05:25Видео
Главные новости
Овечкин стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта с 1500 матчами. У Торнтона 1714 игр
сегодня, 11:15
Карбери про 1:7 с «Оттавой»: «Позорное выступление «Вашингтона»
сегодня, 10:48
Отец Илона Маска сравнил КХЛ и НХЛ: «Обе лиги равны, обе невероятные»
сегодня, 10:28
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», ЦСКА примет «Амур», «Северсталь» сыграет с «Шанхаем», «Спартак» – с «Сочи»
сегодня, 10:02
Дементьев о 1500-м матче Овечкина в НХЛ и 50 сухих играх Бобровского: «Это демонстрирует торжество России. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане»
сегодня, 09:58
Первый тренер Кучерова о 1000 очках в НХЛ: «Показатель трудолюбия и таланта. Дальше нужно выиграть еще один Кубок Стэнли»
сегодня, 09:32
Баширов о том, как «Салавату» удалось подписать Ремпала: «Освободили деньги из контракта Хмелевски, никаких долгов нет в связи с этим, все выплачиваем вовремя»
сегодня, 09:18
Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»
сегодня, 09:12
«Тампа» выложила фото Кучерова, набравшего 1000-е очко в НХЛ: «Повесьте это в Лувре, теперь там есть место»
сегодня, 08:31Фото
Гендиректор «Салавата»: «С платежкой у нас сейчас все нормально. Возможно, какие-то изменения в команде будут. Атмосфера хорошая, коллектив сплоченный»
сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»
7 минут назад
Детский тренер Кучерова: «Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. Неправильно смешивать спорт и политику»
20 минут назад
Гендиректор «Салавата» о Броссо: «Контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить»
37 минут назад
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Все в мире знают о Санкт-Петербурге – в США и Канаде точно. Счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей»
54 минуты назад
Каменский о 1000 очках Кучерова: «Он великий игрок с большой буквы»
сегодня, 11:48
Быков про 1000 очков Кучерова: «Браво, мастер! Выдающийся результат. Настоящий командный игрок»
сегодня, 10:58
Губерниев о 1000 очках Кучерова в НХЛ: «Умница, технарь, человек, без которого сложно представить команду. Просто глава на льду!»
сегодня, 10:17
Форвард «Адмирала» Олсон: «Чувствую себя здорово в России. Уровень хоккея очень высок»
сегодня, 09:43
Павел Дедунов: «Говорил Грицюку, что приеду к нему в «Нью-Джерси» в четвертое звено и помогу. Мы общаемся с ним, шутим»
сегодня, 08:48
Бобровский про 3:0 с «Вегасом»: «Флорида» сыграла в своем стиле – структурно, мощно, жестко. Победили сильную команду, можем оттолкнуться от этого»
сегодня, 07:55