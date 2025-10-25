  • Спортс
  Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»
2

Юрий Карандин не согласен со штрафом и дисквалификацией Григория Дронова.

– Юрий Павлович, в прессе по-прежнему мало обсуждаются судейские решения, но эпизод из последнего матча «Автомобилист» – «Трактор» (5:3) все-таки был замечен – речь о 20-минутном штрафе защитника челябинцев Дронова за столкновение с лайнсменом. Ваше мнение по этому эпизоду.

– Что-то судьи в последнее время «отличаются» именно в матчах с участием «Автомобилиста». Сначала Екатеринбургу засчитали несуществующий гол от СКА, ставший победным. Теперь – еще одна «клякса».

– То есть все-таки судейская ошибка?

– Да – и двух мнений быть не может! 

Я так и не понял, что молодой лайнсмен Болдырев делал в центре площадки у красной линии. Он однозначно вмешался в ход событий и в игровом эпизоде примерно в метре от шайбы заблокировал Дронова. Защитнику «Трактора», по сути, и деваться было некуда – он шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи.

Тут целый букет ошибок. Еще в судейской школе учат тому, что лайнсмен работает по борту, уходит от него не дальше метра. А тут – непонятная командировка к центральному кругу. Причем это были первые секунды после гола «Автомобилиста», поэтому вбрасывание должен был производить один из главных арбитров – Гофман-младший или Сергеев. Спрашивается, что Болдырев делал в центре? 

– То есть смягчающих обстоятельств нет?

– Нет. Дров в таких ситуациях еще может наломать главный арбитр, у которого больший диапазон перемещений по площадке, чем у лайнсмена. А тут игру нарушает боковой – это, наоборот, утяжеляющий фактор.

Более того, такая ошибка стала результативной, а значит, грубой. Дронов – ведущий защитник «Трактора», получил 20 минут и до конца матча. Такой уход лидера обороны всегда влияет на результат матча.

- Как прокомментируете пять матчей дисквалификации для Дронова?

– Уже говорил, что наш судейский корпус – вещь в себе, никто не знает, что там происходит и как решения принимаются. Судя по тому, что самые одиозные арбитры продолжают судить, никаких решений и нет.

Я не удивлюсь, если оказался наказан только бедняга Дронов. Хотя и он, и его клуб в первую очередь стали жертвами судейской ошибки. К сожалению, таков у нас сегодня уровень «профессионализма», – сказал бывший судья, рекордсмен чемпионатов СССР по числу отработанных матчей. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
