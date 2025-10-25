Баландин о дисквалификации Дронова: «Судья неправильно располагался, но Григорий мог не допускать столкновение. 5 матчей – абсолютно правильно»

Андрей Баландин высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора» был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом» (3:5)

– Здесь Дронов сильно виноват – он бьет судью в спину. Была возможность остановиться и принять меры, а для команды не было опасного момента.

Толкать судью было категорически нельзя и за такие вещи надо наказывать по максимуму. Судья – неприкасаемый.

– Многие отмечают, что судья неправильно располагался на площадке.

– Судья действительно неправильно располагался, но Дронов мог не допускать столкновение.

Представьте, что вы за рулем машины. Если перед вами машина нарушает правила, вы ведь не будете в нее врезаться.

Водитель должен предотвратить аварию. Поэтому дисквалификация в пять игр – это абсолютно правильно, – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.