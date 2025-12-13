Агент Хьюза об обмене в «Миннесоту»: «Я сказал четко – мы не гарантируем продление контракта. Куинн рад разрешению ситуации и ждет переезда в Миннесоту»

Агент Хьюза об обмене в «Миннесоту»: мы не гарантируем продление контракта.

Как сообщает журналист Sportsnet Иэн Макинтайр, агент Пэт Бриссон , представляющий интересы Куинна Хьюза , похвалил «Ванкувер» за профессионализм. 26-летнего капитана накануне обменяли в «Миннесоту».

«Мы не требовали обмен, но Куинн рад разрешению ситуации и с нетерпением ждет переезда в Миннесоту, где он будет играть в плей-офф.

Я четко проговорил один момент: ни при каких обстоятельствах мы не можем гарантировать продление контракта ни с кем», – заявил Бриссон.

«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» на Росси, Байума, Эхгрена и драфт-пик 1-го раунда