Агент Хьюза об обмене в «Миннесоту»: «Я сказал четко – мы не гарантируем продление контракта. Куинн рад разрешению ситуации и ждет переезда в Миннесоту»

Как сообщает журналист Sportsnet Иэн Макинтайр, агент Пэт Бриссон, представляющий интересы Куинна Хьюза, похвалил «Ванкувер» за профессионализм. 26-летнего капитана накануне обменяли в «Миннесоту».
«Мы не требовали обмен, но Куинн рад разрешению ситуации и с нетерпением ждет переезда в Миннесоту, где он будет играть в плей-офф.
Я четко проговорил один момент: ни при каких обстоятельствах мы не можем гарантировать продление контракта ни с кем», – заявил Бриссон.
«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» на Росси, Байума, Эхгрена и драфт-пик 1-го раунда
