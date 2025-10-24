Вайсфельд о мнении, что арбитр виноват в ситуации с Дроновым: «Ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили? Григорий видит судью и намеренно толкает его клюшкой»

Леонид Вайсфельд отметил, что Григорий Дронов намеренно толкнул судью.

Защитник «Трактора » был отстранен на пять матчей за толчок арбитра.

– Читал мнения коллег, некоторые считают, что это была случайность, что сам судья выбрал не лучшую позицию.

– Какие коллеги так считают? Мне самому интересно задать им вопрос: ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили?

Могу говорить только о том, что видел. Сегодня «Судейскую» писали. Дронов едет, видит судью перед собой, клюшку держит в двух руках параллельно и ею засаживает.

Бывают ситуации, когда едет игрок, не видит и сталкивается – нет вопросов. А тут Григорий видит судью, все происходит на открытом льду, и он его намеренно толкает клюшкой, – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд .