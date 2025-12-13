  • Спортс
  • «Вашингтон» предлагал Макмайкла, Коула Хатсона, еще одного проспекта и 2 первых пика за Куинна Хьюза. «Ванкувер» обменял капитана в «Миннесоту»
«Вашингтон» предлагал Макмайкла, Коула Хатсона, еще одного проспекта и 2 первых пика за Куинна Хьюза. «Ванкувер» обменял капитана в «Миннесоту»

«Вашингтон» участвовал в борьбе за Куинна Хьюза.

По информации инсайдера Марко Д’Амико, «Вашингтон» делал официальное предложение защитнику «Ванкувера» Куинну Хьюзу, которого в итоге обменяли в «Миннесоту».

Отмечается, что достаточно хорошие варианты также предлагал «Нью-Джерси». Этот клуб был третьим из числа претендентов на игрока.

По словам журналиста Джимми Мерфи, пакет «Кэпиталс» мог включать 24-летнего форварда Коннора Макмайкла, 19-летнего защитника Коула Хатсона, еще одного проспекта, имя которого не уточняется, и два выбора в первом раунде драфта.

Мерфи добавляет, что «Кэпиталс» категорически отказались от любой потенциальной сделки с участием Райана Леонарда.

«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» на Росси, Байума, Эхгрена и драфт-пик 1-го раунда
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
