«Вашингтон» предлагал Макмайкла, Коула Хатсона, еще одного проспекта и 2 первых пика за Куинна Хьюза. «Ванкувер» обменял капитана в «Миннесоту»

«Вашингтон» участвовал в борьбе за Куинна Хьюза.

По информации инсайдера Марко Д’Амико, «Вашингтон » делал официальное предложение защитнику «Ванкувера » Куинну Хьюзу , которого в итоге обменяли в «Миннесоту».

Отмечается, что достаточно хорошие варианты также предлагал «Нью-Джерси ». Этот клуб был третьим из числа претендентов на игрока.

По словам журналиста Джимми Мерфи, пакет «Кэпиталс» мог включать 24-летнего форварда Коннора Макмайкла , 19-летнего защитника Коула Хатсона, еще одного проспекта, имя которого не уточняется, и два выбора в первом раунде драфта.

Мерфи добавляет, что «Кэпиталс» категорически отказались от любой потенциальной сделки с участием Райана Леонарда .

«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» на Росси, Байума, Эхгрена и драфт-пик 1-го раунда

