Стивен Сигал и Стивен Мао посетят матч «России 25» с Беларусью на Кубке Первого канала в Новосибирске

Стивен Сигал и Стивен Мао посетят матч «России 25» на Кубке Первого канала.

Киноактер Стивен Сигал и продюсер Стивен Мао посетят матч «России 25 » против Беларуси на Кубке Первого канала.

«Да-да, вы не ошиблись. Сегодня на «Сибирь-Арене» мы ждем почетных гостей! Легендарный актер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал сегодня посетит Кубок Первого канала!

Вместе с ним на трибунах мы увидим еще одну знаменитую личность. Продюсер и актер, обладатель премии «Оскар» Стивен Мао также будет на «Сибирь-Арене » и смотреть за матчем Россия – Беларусь.

Звездная компания на фестивале хоккея! Что может быть лучше?» – сказано в сообщении телеграм-канала ФХР.

Отметим, что тренер «России 25» Роман Ротенберг ранее приглашал их на матчи. Игра пройдет 13 декабря в Новосибирске, начало – в 14:00 по московскому времени.

Кинопродюсер Стивен Мао не получал «Оскар» напрямую. Его компания занималась производством короткометражного фильма «Кожа», выигравшего премию в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм».

Фото: t.me/rusicehockey