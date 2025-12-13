Стивен Сигал и Стивен Мао посетят матч «России 25» с Беларусью на Кубке Первого канала в Новосибирске
Киноактер Стивен Сигал и продюсер Стивен Мао посетят матч «России 25» против Беларуси на Кубке Первого канала.
«Да-да, вы не ошиблись. Сегодня на «Сибирь-Арене» мы ждем почетных гостей! Легендарный актер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал сегодня посетит Кубок Первого канала!
Вместе с ним на трибунах мы увидим еще одну знаменитую личность. Продюсер и актер, обладатель премии «Оскар» Стивен Мао также будет на «Сибирь-Арене» и смотреть за матчем Россия – Беларусь.
Звездная компания на фестивале хоккея! Что может быть лучше?» – сказано в сообщении телеграм-канала ФХР.
Отметим, что тренер «России 25» Роман Ротенберг ранее приглашал их на матчи. Игра пройдет 13 декабря в Новосибирске, начало – в 14:00 по московскому времени.
Кинопродюсер Стивен Мао не получал «Оскар» напрямую. Его компания занималась производством короткометражного фильма «Кожа», выигравшего премию в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм».
Фото: t.me/rusicehockey