Генменеджер «Эдмонтона» об обмене Джерри: «Он был стабилен всю карьеру, исключая прошлый сезон. Пришло время перемен – теперь у нас есть вратарь на 3 следующих плей-офф»

Генменеджер «Эдмонтона» об приобретении Джерри: пришло время перемен.

Генеральный менеджер «Эдмонтона » прокомментировал переход вратаря Тристана Джерри из «Питтсбурга ».

«Мы много работали над этой позицией. Тристан демонстрировал очень стабильную игру вплоть до прошлого сезона, поэтому мы рассматривали этот вариант и хотели посмотреть, как он начнет этот год.

Мы очень внимательно следили за ним и были впечатлены его игрой на протяжении всей карьеры. Я думаю, он показал себя очень надежным вратарем. По многим показателям, которые мы отслеживаем, он очень хорошо себя показывает на большой выборке.

Я почувствовал, что пришло время что-то изменить. Это не столько комментарий по поводу Стюарта Скиннера , сколько, возможно, время для свежей крови. Теперь у нас есть вратарь на следующие три похода в плей-офф – это важно.

Если всё это сложить, дело было не просто в паре игр здесь или там. Речь шла о целой карьере и о том факте, что он будет с нами еще три года», – сказал Боумэн .

«Эдмонтон» обменял вратаря, с которым два года подряд играл в финале. Зачем?!