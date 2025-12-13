Генменеджер «Эдмонтона» об обмене Джерри: «Он был стабилен всю карьеру, исключая прошлый сезон. Пришло время перемен – теперь у нас есть вратарь на 3 следующих плей-офф»
Генеральный менеджер «Эдмонтона» прокомментировал переход вратаря Тристана Джерри из «Питтсбурга».
«Мы много работали над этой позицией. Тристан демонстрировал очень стабильную игру вплоть до прошлого сезона, поэтому мы рассматривали этот вариант и хотели посмотреть, как он начнет этот год.
Мы очень внимательно следили за ним и были впечатлены его игрой на протяжении всей карьеры. Я думаю, он показал себя очень надежным вратарем. По многим показателям, которые мы отслеживаем, он очень хорошо себя показывает на большой выборке.
Я почувствовал, что пришло время что-то изменить. Это не столько комментарий по поводу Стюарта Скиннера, сколько, возможно, время для свежей крови. Теперь у нас есть вратарь на следующие три похода в плей-офф – это важно.
Если всё это сложить, дело было не просто в паре игр здесь или там. Речь шла о целой карьере и о том факте, что он будет с нами еще три года», – сказал Боумэн.
