  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Эдмонтона» об обмене Джерри: «Он был стабилен всю карьеру, исключая прошлый сезон. Пришло время перемен – теперь у нас есть вратарь на 3 следующих плей-офф»
Генменеджер «Эдмонтона» об обмене Джерри: «Он был стабилен всю карьеру, исключая прошлый сезон. Пришло время перемен – теперь у нас есть вратарь на 3 следующих плей-офф»

Генменеджер «Эдмонтона» об приобретении Джерри: пришло время перемен.

Генеральный менеджер «Эдмонтона» прокомментировал переход вратаря Тристана Джерри из «Питтсбурга».

«Мы много работали над этой позицией. Тристан демонстрировал очень стабильную игру вплоть до прошлого сезона, поэтому мы рассматривали этот вариант и хотели посмотреть, как он начнет этот год.

Мы очень внимательно следили за ним и были впечатлены его игрой на протяжении всей карьеры. Я думаю, он показал себя очень надежным вратарем. По многим показателям, которые мы отслеживаем, он очень хорошо себя показывает на большой выборке.

Я почувствовал, что пришло время что-то изменить. Это не столько комментарий по поводу Стюарта Скиннера, сколько, возможно, время для свежей крови. Теперь у нас есть вратарь на следующие три похода в плей-офф – это важно.

Если всё это сложить, дело было не просто в паре игр здесь или там. Речь шла о целой карьере и о том факте, что он будет с нами еще три года», – сказал Боумэн.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
