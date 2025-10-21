«Фантом-удаление». Буцаев про подножку Аланова в игре с «Металлургом»
Вячеслав Буцаев назвал фантомным удаление игрока «Сибири» в игре с «Металлургом».
«Металлург» обыграл «Сибирь» (2:1 ОТ) в FONBET КХЛ. В начале второго периода арбитр за подножку удалил защитника Егора Аланова, нарушавшего правила на нападающем Дереке Бараке.
– Два матча «Сибирь» не играет в большинстве, не хватает агрессии?
– После того как просматриваем матчи, находим моменты, в которых мы бы имели право играть в большинстве, но этого не происходит. Сегодняшнее фантом-удаление… Как есть, так есть, здесь мы не можем повлиять.
Соперник тоже заработал одно большинство. Должны были играть более напористо и агрессивно, – сказал главный тренер «Сибири» Буцаев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
