Разин про 2:1 с «Сибирью»: «Сегодня «Металлург» более сконцентрировано сыграл в защите. С «Нефтехимиком» была расхлябанность – пропускали много контратак»

Андрей Разин проанализировал игру «Металлурга» в матче с «Сибирью».

«Металлург » в гостях обыграл «Сибирь » (2:1 ОТ) в FONBET КХЛ.

– Ваша команда сделала сегодня 17 блоков. Это связано с тем, что вы в прошлом матче жаловались на расхлябанность в обороне?

– Ну нет, наоборот – сегодня мы более сконцентрировано сыграли в защите. Расхлябанность в обороне с «Нефтехимиком» подразумевает не недостаток блоков, а больше пропускание контратак, на которые мы нарывались.

– Вы уже играли в этом сезоне с «Сибирью», но когда ее тренировал Вадим Епанчинцев. Сейчас, при Буцаеве, изменилась ли игра команды?

– Ну есть, да. Но опять же, когда мы просматривали «Сибирь», то думали, что у соперника будет другая тактика. Но в третьем периоде он много ходил в давление, причем рискованно. К сожалению, мы этим не воспользовались.

– Что с Робином Прессом, который не доиграл матч с «Нефтехимиком»?

– Мы надеемся, что он будет готов уже в следующем матче, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.