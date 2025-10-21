Буцаев об 1:2 от «Металлурга»: «Очко дорого стоит в плане психологии. «Сибирь» показала, что она может и на что она способна»

Вячеслав Буцаев оценил игру «Сибири» против «Металлурга».

«Сибирь» дома уступила «Металлургу » (1:2 ОТ) в FONBET КХЛ.

– Считаю, что сегодняшнее заработанное очко дорого стоит в плане психологии. Действительно, наша команда в третьем периоде показала, что она может и на что она способна, когда она правильно выполняет игровое задание и когда мы не жалеем себя.

Поэтому считаю, что очень позитивный момент и очень хороший для нас пример, в каком направлении нужно идти дальше в плане работы, самоотдачи и правильной игры.

– «Металлург» тяжело вкатывался в матч. Почему «Сибирь» этим не воспользовалась?

– Все‑таки мы играли против лидера чемпионата. Я не скажу, что «Магнитка» слабо вкатывалась в матч. Просто была тактическая дуэль. Мы знаем сильные стороны «Металлурга», за счет чего они играют. Может, так с трибуны показалось, но нет повода говорить, что они вкатывались слабо.

Да, мы поначалу допускали много ошибок, потерь в средней зоне, когда нужно было развернуть оборону команды. Но первый период прошел в равной борьбе, пусть и без большого количества очень опасных моментов.

Однако второй период мы проиграли начисто. Это факт – соперник забрал инициативу. Очень приятно, и хвала ребятам, что в третьем периоде они смогли сделать то, что мы хотим видеть, – и услышали, как надо действовать против этой команды.

– А с чем был связан резкий спад во втором периоде?

– Количество необоснованных ошибок. В простых ситуациях мы делали неправильные вещи. Где‑то недорабатывали, где‑то бежали не в такт. Поэтому на это мы и обратили внимание в перерыве, – заявил главный тренер «Сибири» Буцаев .