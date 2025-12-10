Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча против «Анахайма». Счет стал 3:3, в итоге «Питтсбург» проиграл по буллитам
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода.
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон перевел в овертайм матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 Б), забросив шайбу в свои ворота рукой за 0,1 секунды до конца третьего периода.
Гол был записан на нападающего «Дакс» Беккетта Сеннеке, которого в итоге признали второй звездой встречи с 2 (1+1) очками.
В серии буллитов «Пингвинс» уступили, не забив ни разу из 3 попыток. Калифорнийцам победу принес точный бросок форварда Лео Карлссона.
Защитник пенсильванцев Эрик Карлссон завершил игру с 2 (0+2) очками и полезностью «минус 2». В текущем сезоне у него 20 (1+19) баллов в 28 играх при полезности «+3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости