Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне

Павел Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – забил «Айлендерс» на 59:46.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (4:5 Б).

25-летний россиянин перевел игру в овертайм, сделав счет 4:4 за 14 секунд до окончания третьего периода.

На счету нападающего стало 19 (12+7) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5». Его безголевая серия из 10 матчей завершилась.

Сегодня Дорофеев (21:05 – максимальное время в сезоне, «+1») реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.