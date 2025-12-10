Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
Павел Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – забил «Айлендерс» на 59:46.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5 Б).
25-летний россиянин перевел игру в овертайм, сделав счет 4:4 за 14 секунд до окончания третьего периода.
На счету нападающего стало 19 (12+7) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5». Его безголевая серия из 10 матчей завершилась.
Сегодня Дорофеев (21:05 – максимальное время в сезоне, «+1») реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости