Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
Нападающий «Юты» Логан Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.
Об этом сообщила пресс-служба команды.
Ранее Кули пропустил матчи регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:0) и «Лос-Анджелеса» (2:4).
В нынешнем сезоне на счету форварда 14 шайб и 9 результативных передач в 29 играх НХЛ.
