Аскаров пропустил матч с «Филадельфией» из-за болезни. «Сан-Хосе» подписал на роль сменщика 39-летнего геолога Ковалкоски, ранее игравшего в NCAA

Ярослав Аскаров пропустил матч «Сан-Хосе» из-за болезни, клуб подписал геолога.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров не попал в заявку команды на гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:4) из-за болезни.

23-летний россиянин должен был быть сменщиком Алекса Недельковича в этом матче, но плохо себя почувствовал на утренней раскатке.

В итоге «Шаркс», не успевавшие вызвать вратаря из фарм-клуба, подписали пробный контракт с 39-летним Джастином Ковалкоски.

Он отыграл 4 сезона за университет Колгейт в NCAA , а сейчас работает геологом. Также Ковалкоски привлекается к матчам в Филадельфии в роли экстренного вратаря. В сезоне-2018/19 ему удалось побывать сменщиком «Детройта» в аналогичной ситуации.

Неделькович в итоге отразил 26 из 29 бросков. Последнюю шайбу «Флайерс» забросили в пустые ворота.

