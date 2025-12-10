Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 21 очко в 30 играх

Дмитрий Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:4).

На счету 25-летнего россиянина стало 21 (11+10) очко в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Воронков (18:10, «минус 1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.