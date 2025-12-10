Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1).

На счету 25-летнего россиянина стало 17 (7+10) очков в 29 играх при нейтральной полезности. Текущая безголевая серия продлилась до 8 матчей (0+5 на отрезке).

Сегодня Свечников (18:15, «+1») также отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 3 силовыми приемами.