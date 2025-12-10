  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне
Видео
0

Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1). 

На счету 25-летнего россиянина стало 17 (7+10) очков в 29 играх при нейтральной полезности. Текущая безголевая серия продлилась до 8 матчей (0+5 на отрезке). 

Сегодня Свечников (18:15, «+1») также отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 3 силовыми приемами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Свечников
logoНХЛ
logoКоламбус
logoКаролина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Свечников набрал очки впервые за 4 матча – передача против «Сан-Хосе». Безголевая серия продлилась до 7 игр
8 декабря, 01:16
Свечников против «Нэшвилла»: 6-й подряд матч без голов, 3-й – без очков, 1 бросок, 1 потеря, малый штраф и «минус 1» за 15:15
7 декабря, 03:40
Свечников против «Торонто»: 5-й подряд матч без голов, 5 бросков, 3 хита и малый штраф за 17:45. У него 7+7 в 26 играх в сезоне
5 декабря, 07:10
Свечников против «Виннипега»: 2 ассиста, 2 броска, 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 17:47. У него 14 очков в 24 играх в сезоне
29 ноября, 03:34
Главные новости
Кубок Первого канала. Беларусь обыгрывает Казахстан
сегодня, 10:38Live
Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Большой мастер, к нему все вернется через работу. В быту наша молодежь многое берет у Евгения, учится»
21 минуту назад
Карбери о 0-4 по буллитам у «Вашингтона» в этом сезоне: «С «Каролиной» была последняя капля, мы попробуем других игроков. Думал о Уилсоне, есть Протас и Чикран»
33 минуты назад
НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», «Юта» встретится с «Сиэтлом»
50 минут назад
Роман Ротенберг: «Меня внесли в санкционные списки США в 2015-м. Тогда я не понимал, как жить дальше. Жизнь показала, что любой вызов – это новые возможности»
сегодня, 10:28
«Ак Барс» интересуется Глотовым. Казанцы хотят выменять форварда «Трактора» еще с прошлого сезона («Бизнес Online»)
сегодня, 10:01
Экс-игрок КХЛ Лугин вошел в тренерский штаб «Амура». Это сын гендиректора клуба
сегодня, 09:49
Кучеров за один матч обошел Сен-Луи, Бэкстрема, Уэйта и Могильного по очкам в регулярках НХЛ. Форвард «Тампы» стал 86-м в истории лиги
сегодня, 09:37
ЦСКА обменяет Уильямса в «Ладу» на Холлоуэлла (Михаил Зислис)
сегодня, 09:22
Сушинский об уровне сборной России: «Просел, конечно. Кроме Беларуси и Казахстана, нам не с кем соревноваться»
сегодня, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто»: «Этот клуб сказал, что я больше не могу играть в НХЛ, но я вернулся»
1 минуту назад
Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»
сегодня, 10:47
Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: «Только я и Радулов. В других командах таких нет»
сегодня, 10:35
Фридман о Цыплакове: «Им интересуются другие клубы. Максима вытеснили из состава «Айлендерс», но потенциал у него есть»
сегодня, 10:18
Кули пропустит минимум 8 недель из-за травмы нижней части тела. Форвард «Юты» врезался в штангу в игре с «Ванкувером»
сегодня, 08:58
«Эдмонтон» поместил Уолмэна в долгосрочный список травмированных. Защитник не играет с 21 ноября
сегодня, 08:21
Мичков остался без очков в 3-м матче подряд, без голов – в 5-м. У него 3 броска за 13:47 против «Вегаса», в сезоне – 8+8 в 29 играх
сегодня, 07:58
Демидов набрал 0+1 в 5-м матче подряд. У него 24 очка в 30 играх в сезоне НХЛ – идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от Сеннеке на 2 балла
сегодня, 07:40
Маккиннон забил 392-й гол в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории «Колорадо». Он обогнал Сакика – владельца рекорда франшизы с учетом шайб за «Квебек»
сегодня, 07:25
Стэмкос с покером, Ли с 2+2 и Хайман с хет-триком – звезды дня в НХЛ. Кучеров и Макдэвид с 0+4 не вошли в тройку
сегодня, 07:10