Разин о Новосибирске: «Здесь ужасные пробки, поэтому без раскатки обошлись. Тяжело входили в игру с «Сибирью», но два очка есть два очка»

Андрей Разин посетовал на пробки в Новосибирске.

«Металлург» в гостях обыграл «Сибирь » (2:1 ОТ) в матче FONBET КХЛ.

– Тяжелая игра, тяжелый третий период был, когда соперник нас поддавил. Сегодня мы играли без раскатки, поэтому тяжело входили в игру.

Хорошо провели второй период. Жаль, что не дотерпели в третьем периоде, но два очка есть два очка.

– Может ли эта тяжесть быть последствием прошлого матча с «Нефтехимиком» (9:6), вы перегорели?

– Обычно перегорают после того «черт побери», который у нас был с «Ак Барсом». Мы тогда вели 3:1, но в концовке проиграли 3:4. А здесь все‑таки победа, и она психологически легче переносится.

Я думаю, здесь все‑таки связано с тем, что мы вчера прилетели поздновато. Потом решили, что приедем и покатаемся. А сегодня без раскатки обошлись, потому что здесь ужасные пробки.

И решили не ездить, да и по нашему времени на арену надо было бы подъезжать к семи утра. Поэтому решили так, но весь день было тяжело находиться в гостинице, – сказал главный тренер «Металлурга » Разин .