Задоров против «Сент-Луиса»: 10-е очко в сезоне, 4 блока, 3 хита, 3 перехвата и «+3» за 24:08. Он делит лидерство по полезности в «Бостоне» с «+8»

Защитник «Бостона » Никита Задоров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:2).

На счету 30-летнего игрока стало 10 (1+9) очков в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+8» (лучший показатель в «Брюинс» наряду с защитником Джонатаном Аспиротом).

Сегодня Задоров (24:08, «+3») также отметился 1 броском в створ, 4 блоками, 3 силовыми приемами и 3 перехватами при 2 потерях.

