Задоров против «Сент-Луиса»: 10-е очко в сезоне, 4 блока, 3 хита, 3 перехвата и «+3» за 24:08. Он делит лидерство по полезности в «Бостоне» с «+8»
Никита Задоров набрал 10-е очко в сезоне в матче с «Сент-Луисом».
Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).
На счету 30-летнего игрока стало 10 (1+9) очков в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+8» (лучший показатель в «Брюинс» наряду с защитником Джонатаном Аспиротом).
Сегодня Задоров (24:08, «+3») также отметился 1 броском в створ, 4 блоками, 3 силовыми приемами и 3 перехватами при 2 потерях.
Задоров о том, что быстро осушил стакан пива на матче НБА: «Чувствовал, что должен это сделать. Классный момент»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости