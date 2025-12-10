Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд – 0+2 с «Бостоном». У него 5 очков на отрезке и 16 в 31 игре в сезоне
Павел Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд – 0+2 с «Бостоном».
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич дважды ассистировал Роберту Томасу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:5).
30-летний россиянин продлил результативную серию до 4 игр (2+3 на отрезке). В текущем сезоне у него стало 16 (5+11) очков в 31 игре при полезности «минус 11».
Сегодня Бучневич (19:55, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
