  Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд – 0+2 с «Бостоном». У него 5 очков на отрезке и 16 в 31 игре в сезоне
Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд – 0+2 с «Бостоном». У него 5 очков на отрезке и 16 в 31 игре в сезоне

Павел Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд – 0+2 с «Бостоном».

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич дважды ассистировал Роберту Томасу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:5). 

30-летний россиянин продлил результативную серию до 4 игр (2+3 на отрезке). В текущем сезоне у него стало 16 (5+11) очков в 31 игре при полезности «минус 11». 

Сегодня Бучневич (19:55, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
