Макдэвид сделал дубль в матче с «Баффало», переведя игру в овертайм на 59:58. У него 44 очка в 30 играх – идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ

Коннор Макдэвид сделал дубль в матче с «Баффало».

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:4 ОТ) и был назван второй звездой.

28-летний канадец дважды отличился в третьем периоде – на 41:10 он сделал счет 1:3, а на 59:58 сумел перевести игру в овертайм.

В 30 играх в текущем сезоне на счету Макдэвида 44 (16+28) очка. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая 7 баллов Нэтану Маккиннону из «Колорадо».