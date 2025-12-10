Макдэвид сделал дубль в матче с «Баффало», переведя игру в овертайм на 59:58. У него 44 очка в 30 играх – идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ
Коннор Макдэвид сделал дубль в матче с «Баффало».
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:4 ОТ) и был назван второй звездой.
28-летний канадец дважды отличился в третьем периоде – на 41:10 он сделал счет 1:3, а на 59:58 сумел перевести игру в овертайм.
В 30 играх в текущем сезоне на счету Макдэвида 44 (16+28) очка. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая 7 баллов Нэтану Маккиннону из «Колорадо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
