Подколзин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало». У него 13 очков в 30 играх при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+10»

Василий Подколзин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:4 ОТ).

На счету 24-летнего россиянина стало 13 (6+7) очков в 30 играх в текущем сезоне при лучшей в «Ойлерс» полезности «+10».

Сегодня Подколзин (15:08, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 3 силовых приема.