Сорокин отразил 32 из 36 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Илья Сорокин записал в актив 4-ю победу подряд – в матче с «Вегасом».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:4 Б). 

30-летний россиянин отразил 32 из 36 бросков в основное время и в овертайме. В серии буллитов он не пропустил ни разу после 4 попыток соперника. 

В итоге Сорокина признали второй звездой встречи. Победа стала для него 4-й подряд и 11-й в 21 матче в сезоне (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,53). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
