  • Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»

Леонид Вайсфельд: не знаю, чем руководствовался «Металлург», приглашая Кузнецова.

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прзнался, что не понимает приглашения Евгения Кузнецова в «Металлург».

«Не знаю, чем руководствовались, когда в «Металлург» приглашали Евгения Кузнецова, и чья вообще это была инициатива. Я не очень уверен, что это было по инициативе главного тренера Андрея Разина.

Но мне кажется, дело в том, что в клубе не совсем правильно оценили его нынешнее состояние либо там решили, что с учетом небольших денег, которые платятся ему, его подтянут к плей-офф. Он большой мастер и в плей-офф им поможет. Возможно, в клубе именно так мыслят. Я думаю, в этом как раз логика есть», – сказал Вайсфельд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
