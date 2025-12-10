Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
Леонид Вайсфельд: не знаю, чем руководствовался «Металлург», приглашая Кузнецова.
Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прзнался, что не понимает приглашения Евгения Кузнецова в «Металлург».
«Не знаю, чем руководствовались, когда в «Металлург» приглашали Евгения Кузнецова, и чья вообще это была инициатива. Я не очень уверен, что это было по инициативе главного тренера Андрея Разина.
Но мне кажется, дело в том, что в клубе не совсем правильно оценили его нынешнее состояние либо там решили, что с учетом небольших денег, которые платятся ему, его подтянут к плей-офф. Он большой мастер и в плей-офф им поможет. Возможно, в клубе именно так мыслят. Я думаю, в этом как раз логика есть», – сказал Вайсфельд.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
