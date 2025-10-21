Ткачев забил во 2-м матче подряд – до этого голов не было. Форвард «Металлурга» – лучший ассистент лиги с 19 передачами

Владимир Ткачев забросил шайбу во втором матче подряд.

30-летний нападающий «Металлурга » забил победный гол в матче FONBET КХЛ против «Сибири » (2:1 ОТ).

Перед этим он набрал 5 (1+4) очков в игре с «Нефтехимиком» (9:6). Эти голы стали первыми в сезоне для Владимира .

На счету Ткачева в 18 матчах также 19 передач – он лучший ассистент лиги. У его партнера Дмитрия Силантьева – 14 в 18 играх при 9 голах. Силантьев также опережает Владимира в списке бомбардиров – 23 балла против 21.

Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе»