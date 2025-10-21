Ткачев забил во 2-м матче подряд – до этого голов не было. Форвард «Металлурга» – лучший ассистент лиги с 19 передачами
Владимир Ткачев забросил шайбу во втором матче подряд.
30-летний нападающий «Металлурга» забил победный гол в матче FONBET КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ).
Перед этим он набрал 5 (1+4) очков в игре с «Нефтехимиком» (9:6). Эти голы стали первыми в сезоне для Владимира.
На счету Ткачева в 18 матчах также 19 передач – он лучший ассистент лиги. У его партнера Дмитрия Силантьева – 14 в 18 играх при 9 голах. Силантьев также опережает Владимира в списке бомбардиров – 23 балла против 21.
Подробная статистика выступлений Ткачева доступна здесь.
Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости