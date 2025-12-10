«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)

«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне.

«Питтсбург» проиграл «Анахайму» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне у команды под руководством Дэна Мьюза стало 35 очков в 28 играх (14 побед и 7 поражений в основное время, 7 поражений за пределами основного времени).

При этом «Пингвинс» проиграли все 5 серий буллитов в этом сезоне – ранее в матчах с «Коламбусом» (4:5 Б), «Филадельфией» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (1:2 Б) и «Далласом» (2:3 Б).

Из 14 попыток в этих сериях игрокам пенсильванцев удалось реализовать только 3 (21,4%). Соперники в общей сложности реализовали 9 попыток из 13 (69,2%, в том числе 8 из 10 – против Артура Шилова).

В трех последних сериях не была реализована ни одна попытка из 8. Сегодня переиграть Вилле Хуссо не смогли Вилле Койвунен, Сидни Кросби и Томас Новак.

Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча против «Анахайма». Счет стал 3:3, в итоге «Питтсбург» проиграл по буллитам