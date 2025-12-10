Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх

Максим Шабанов сыграл 20:00 против «Вегаса» и сделал результативную передачу.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (5:4 Б).

На счету 25-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:00.

Текущая безголевая серия – 10 матчей (0+4 на отрезке, 16 бросков в створ)

Сегодня Шабанов (20:00 – 2-й показатель в сезоне, «минус 1») отметился 1 броском в створ.