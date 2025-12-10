Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
Иван Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5 Б).
В начале третьего периода 29-летний россиянин поразил ворота Ильи Сорокина броском одной рукой в падении.
На счету нападающего стало 24 (11+13) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+7».
Сегодня Барбашев (16:17, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости