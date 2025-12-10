Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх

Иван Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (4:5 Б).

В начале третьего периода 29-летний россиянин поразил ворота Ильи Сорокина броском одной рукой в падении.

На счету нападающего стало 24 (11+13) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Сегодня Барбашев (16:17, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.