Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с голами – 348. Капитан «Вашингтона» сравнялся с Хоу
Александр Овечкин повторил очередной рекорд НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).
40-летний нападающий забил в 348-й домашней игре за карьеру в НХЛ, повторив рекорд лиги. Он сравнялся с Горди Хоу по этому показателю.
В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (11+11) очка в 24 матчах при полезности «плюс 8».
Овечкин о церемонии в свою честь: «Быть первым, кто забил 900 голов, – особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, и, самое главное, здесь моя мама, жена и дети»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
