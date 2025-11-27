Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с голами – 348. Капитан «Вашингтона» сравнялся с Хоу

Александр Овечкин повторил очередной рекорд НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).

40-летний нападающий забил в 348-й домашней игре за карьеру в НХЛ, повторив рекорд лиги. Он сравнялся с Горди Хоу по этому показателю.

В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (11+11) очка в 24 матчах при полезности «плюс 8».

Овечкин о церемонии в свою честь: «Быть первым, кто забил 900 голов, – особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, и, самое главное, здесь моя мама, жена и дети»