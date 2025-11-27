Маккиннон на 5 очков опережает Селебрини и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Колорадо» 39 баллов в 23 матчах сезона

Нэтан Маккиннон набрал два очка в матче «Сан-Хосе».

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (6:0).

Канадец также записал в свой актив показатель полезности «плюс 3», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18:19 (5:13 – в большинстве).

30-летний форвард набрал 39 (18+21) баллов при полезности «плюс 26» в 23 матчах текущего чемпионата.

Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне. Он опережает Макклина Селебрини и Коннора Макдэвида , в активе которых по 34 балла. 33 очка набрал Коннор Бедард .

Лучшим из россиян является Кирилл Капризов – 28 баллов.