Маккиннон на 5 очков опережает Селебрини и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Колорадо» 39 баллов в 23 матчах сезона
Нэтан Маккиннон набрал два очка в матче «Сан-Хосе».
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:0).
Канадец также записал в свой актив показатель полезности «плюс 3», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18:19 (5:13 – в большинстве).
30-летний форвард набрал 39 (18+21) баллов при полезности «плюс 26» в 23 матчах текущего чемпионата.
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне. Он опережает Макклина Селебрини и Коннора Макдэвида, в активе которых по 34 балла. 33 очка набрал Коннор Бедард.
Лучшим из россиян является Кирилл Капризов – 28 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
