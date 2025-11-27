Дадонов выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Ранее форвард «Нью-Джерси» пропустил больше месяца из-за перелома кисти
Евгений Дадонов выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов получил травму.
Главный тренер команды Шелдон Киф заявил, что хоккеист пропустит какое-то время. Характер повреждения и сроки восстановления 36-летнего нападающего не уточняются.
Дадонов провел 5 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. Ранее он сломал кисть и пропустил больше месяца. Отмечается, что новая травма не связана с этим переломом.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
