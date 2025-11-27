  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Денис Мацуев о «Тракторе»: «В Челябинске болеют со всей страстью. Атмосфера напоминает ту, что царит на «Камп Ноу», «Бернабеу», «Энфилде»
17

Денис Мацуев о «Тракторе»: «В Челябинске болеют со всей страстью. Атмосфера напоминает ту, что царит на «Камп Ноу», «Бернабеу», «Энфилде»

Денис Мацуев высказался об атмосфере на хоккее в Челябинске.

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев считает, что поход на хоккей можно сравнить с театрализованным представлением. 

«Как я посчитал, у меня в графике выступлений 278 концертов в год, в Москве я бываю 23 дня в году – либо на концертах, либо, как я это называю, для «смены чемодана». Поэтому возможности попасть на футбольный или на хоккейный «Спартак» у меня нет.

Вообще поход на хоккей я бы сравнил с театрализованным представлением, потому что на живом матче ты можешь видеть всю площадку целиком, ощущать физически темп игры, скорость, слышать щелчки шайбы. Нет такого другого вида спорта, который уникально вот так вживую можно посмотреть. Хочется сразу надеть коньки и с клюшкой пойти на лед бесшабашно.

Мне понравилось, как «Трактор» играл в прошлом сезоне. Я был на матче в Челябинске, кажется, на матче 1/4 финала плей-офф. Каждый апрель уже много лет я провожу в Челябинске музыкальный фестиваль. Вот и воспользовался возможностью сходить на хоккей.

В Челябинске, конечно, болеют со всей страстью, на матчах – уникальная атмосфера. Эта атмосфера напоминает мне ту, что царит обычно на самых больших стадионах мира, где я был. Например, на «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Энфилд», – сказал Мацуев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoТрактор
logoДенис Мацуев
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoКамп Ноу
болельщики
ТАСС
logoСпартак
logoСпартак
Арена-Трактор им. Валерия Белоусова
logoЭнфилд
logoСантьяго Бернабеу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о 6:4 с «Северсталью»: «Обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. Такие матчи украшают КХЛ, ты хочешь видеть голы, не большой разрыв в счете, как 7:0 или 9:0»
26 ноября, 20:35
«Трактор» вынес «Шанхай» – 9:0! Крупнейшая победа в истории клуба
26 ноября, 19:50
Кадейкин о 9:0 с «Шанхаем»: «Давно уже так не резвились на льду. Хочется за позитивные эмоции цепляться и развивать их»
26 ноября, 18:52
Главные новости
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
8 минут назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
33 минуты назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
59 минут назад
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Пашков о 31-летнем Рише во главе «Трактора»: «Странная и вызывающая ситуация, Челябинск не будет долго ее терпеть. После неизбежного спада на капитанский мостик встанет Зубов или Корешков»
сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
22 минуты назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
46 минут назад
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58