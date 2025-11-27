Денис Мацуев о «Тракторе»: «В Челябинске болеют со всей страстью. Атмосфера напоминает ту, что царит на «Камп Ноу», «Бернабеу», «Энфилде»

Денис Мацуев высказался об атмосфере на хоккее в Челябинске.

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев считает, что поход на хоккей можно сравнить с театрализованным представлением.

«Как я посчитал, у меня в графике выступлений 278 концертов в год, в Москве я бываю 23 дня в году – либо на концертах, либо, как я это называю, для «смены чемодана». Поэтому возможности попасть на футбольный или на хоккейный «Спартак » у меня нет.

Вообще поход на хоккей я бы сравнил с театрализованным представлением, потому что на живом матче ты можешь видеть всю площадку целиком, ощущать физически темп игры, скорость, слышать щелчки шайбы. Нет такого другого вида спорта, который уникально вот так вживую можно посмотреть. Хочется сразу надеть коньки и с клюшкой пойти на лед бесшабашно.

Мне понравилось, как «Трактор » играл в прошлом сезоне. Я был на матче в Челябинске, кажется, на матче 1/4 финала плей-офф. Каждый апрель уже много лет я провожу в Челябинске музыкальный фестиваль. Вот и воспользовался возможностью сходить на хоккей.

В Челябинске, конечно, болеют со всей страстью, на матчах – уникальная атмосфера. Эта атмосфера напоминает мне ту, что царит обычно на самых больших стадионах мира, где я был. Например, на «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Энфилд», – сказал Мацуев.