Силантьев о Кузнецове: «Пара шуток уже была. Юмор – очень важная часть командных взаимоотношений, он закаляет коллектив»

Дмитрий Силантьев высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

– Состав «Металлурга» пополнил Евгений Кузнецов. Года три назад вы, наверное, и представить не могли, что будете играть за одну команду с таким статусным хоккеистом, верно?

– Я вообще не думал об этом. Даже когда пошли слухи о том, что Женя будет у нас. Как только он пришел в команду, с первого же дня пошел большой позитив. Надеюсь, что он будет приносить огромную пользу для нашей команды не только на льду, но и в раздевалке.

Евгений в хорошей форме, но тонус нужно набирать через игры.

– Он уже добавился в командный чат? Начал отмачивать свои фирменные шутки?

– Да, пара шуток уже была.

– Недавно Кузнецов смотрел ваш выездной матч со «Спартаком» в городском курорте «Притяжение». Ему там понравилось?

– Думаю, что да. Болельщики ждали его, они смогли с ним сфоткаться и получить автограф. Молодцы, что сумели для них организовать такой праздник.

– Помимо Кузнецова, кто в «Металлурге» сейчас главный шутник?

– На самом деле, особо некого выделить. Каждый может пошутить и что-то сказать. Команда у нас очень дружная, все все понимают. Юмор – очень важная часть командных взаимоотношений, он закаляет коллектив.

– Сами любите подкалывать ребят?

– Люблю и когда меня подкалывают, и когда я сам над кем-то подшучиваю. Иногда это может быть не смешно, но мы все это делаем по-доброму, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев .