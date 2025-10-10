  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Силантьев о Кузнецове: «Пара шуток уже была. Юмор – очень важная часть командных взаимоотношений, он закаляет коллектив»
3

Силантьев о Кузнецове: «Пара шуток уже была. Юмор – очень важная часть командных взаимоотношений, он закаляет коллектив»

Дмитрий Силантьев высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

– Состав «Металлурга» пополнил Евгений Кузнецов. Года три назад вы, наверное, и представить не могли, что будете играть за одну команду с таким статусным хоккеистом, верно?  

– Я вообще не думал об этом. Даже когда пошли слухи о том, что Женя будет у нас. Как только он пришел в команду, с первого же дня пошел большой позитив. Надеюсь, что он будет приносить огромную пользу для нашей команды не только на льду, но и в раздевалке.

Евгений в хорошей форме, но тонус нужно набирать через игры. 

– Он уже добавился в командный чат? Начал отмачивать свои фирменные шутки?

– Да, пара шуток уже была.

– Недавно Кузнецов смотрел ваш выездной матч со «Спартаком» в городском курорте «Притяжение». Ему там понравилось?

– Думаю, что да. Болельщики ждали его, они смогли с ним сфоткаться и получить автограф. Молодцы, что сумели для них организовать такой праздник.

– Помимо Кузнецова, кто в «Металлурге» сейчас главный шутник?

– На самом деле, особо некого выделить. Каждый может пошутить и что-то сказать. Команда у нас очень дружная, все все понимают. Юмор – очень важная часть командных взаимоотношений, он закаляет коллектив.

– Сами любите подкалывать ребят?

– Люблю и когда меня подкалывают, и когда я сам над кем-то подшучиваю. Иногда это может быть не смешно, но мы все это делаем по-доброму, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoДмитрий Силантьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов оформил ассист в дебютном матче за «Металлург». 18-летний Михаил Федоров забил «Торпедо» с паса Евгения
22сегодня, 15:05Видео
Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»
1сегодня, 13:46
Кузнецов дебютирует за «Металлург» в 4-м звене с Коротковым и Джонсоном против «Торпедо»
15сегодня, 13:08Фото
Главные новости
Черкас про 5 поражений СКА подряд: «Ларионов должен работать, но надо что-то менять. Усилить штаб, определиться со звеньями. Перестать воспитывать Голдобина, это бесполезно в 30 лет»
429 минут назад
КХЛ. «Металлург» играет с «Торпедо», «Автомобилист» принимает «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
160сегодня, 13:59Live
Кузнецов оформил ассист в дебютном матче за «Металлург». 18-летний Михаил Федоров забил «Торпедо» с паса Евгения
22сегодня, 15:05Видео
СКА первым станет использовать автобус «КАМАЗ». Он работает на сжатом газе и оборудован кухней, холодильником и туалетом
11сегодня, 14:21
Терещенко о «Динамо»: «Дайте Кудашову время, ситуация выправляется. Ротенберг отвечает за молодежный хоккей, на основную команду не влияет»
5сегодня, 14:04
Владимир Плющев: «СКА Ротенберга был харизматичным, со своим лицом. Сейчас СКА показывает тот же хоккей, что и «Торпедо» в прошлом сезоне»
18сегодня, 13:32
Кузнецов дебютирует за «Металлург» в 4-м звене с Коротковым и Джонсоном против «Торпедо»
15сегодня, 13:08Фото
Лимож и Фукале спасли котенка в Минске после тренировки «Динамо». Зак выбежал на дорогу и остановил поток машин
9сегодня, 12:55Фото
Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «НХЛ невозможно представить без россиян, наша школа сильна. Опять некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору»
11сегодня, 12:34
Кузнецов об интересе «Флориды»: «Агент говорил об этом. Я ментально был уже в «Металлурге», он всегда славился простотой, семейной атмосферой. Хочу кайфануть от хоккея»
32сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Жамнов об Орлове, Кине и Ефремове вне заявки «Спартака»: «Болеют. Пандемия у нас такая»
9 минут назад
Артюхин о «Салавате»: «Попадание в плей-офф можно будет назвать чудом. Видна финансовая проблема. Этот сезон будет перестроечным»
20 минут назад
Алексей Терещенко: «Хартли меняет свою систему, он изменил подход к работе. «Локомотив» сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине»
39 минут назад
Хохлачев о матче против «Спартака»: «Ничего доказывать им не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные»
сегодня, 15:16
Карбери об Овечкине в 1-м матче сезона: «Немного заржавел в работе с шайбой. У него были хорошие моменты, он вернется в свой ритм»
1сегодня, 14:59
Каменский об адаптации в НХЛ: «Английский не знал, набирал в Нью-Йорк агенту, чтобы в Квебеке привезли пиццу. Привыкал получать зарплату не в кассе, а на счет, ездить на «Крайслере» после «Жигулей»
сегодня, 14:37
Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»
1сегодня, 13:46
Агент Кравцова о возвращении в «Трактор»: «Виталий сказал, нужно сделать выбор. Он решит – останется в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ»
3сегодня, 13:21
Кисляк назвал лучшего спортсмена России на данный момент: «Овечкин»
4сегодня, 12:27
Артюхин об «Ак Барсе»: «Победы над аутсайдерами ни о чем не говорят. Необходимо увидеть команду в матчах против серьезных соперников»
2сегодня, 12:13