Губернатор Смоленской области о «Славутиче»: «Единственная российская команда в высшей белорусской лиге, по количеству зрительских симпатий мы на 1-м месте. Каждый матч – как игры Россия – Беларусь»

Губернатор рассказал об интересе к хоккею в Смоленской области.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин высказался об интересе к хоккею среди жителей региона.

«Я благодарен руководителю федерации Максиму Степанову, который принес идею о возрождении ХК «Славутич », спорная идея была, много спорили, считали. Команда – это не только экономика, это целая жизнь.

У нас были случаи: раньше «Славутич» была и хоккейная команда, и футбольная команда, потом исчезла. Рушить команды – это сложно, это целая история, это тренеры, болельщики. Возродить и потом разрушить – было бы травмой для всех жителей.

Теперь же это пока что единственная в России команда, которая играет в высшей белорусской лиге, но по количеству симпатий зрительских – мы на первом месте. Каждый матч – это не просто матч, это как игры Россия – Беларусь, я и сам болею.

Люди соскучились по массовым видам спорта. И все места забиты, забиты секции молодежью», – заявил Анохин.

Губернатор также сообщил о плане построить совместно с Росатомом две ледовые арены в Вязьме и Десногорске.