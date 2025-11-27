  • Спортс
  • Вячеслав Козлов об 1:0 с «Локомотивом»: «Очень хороший матч. Рады, что победили клуб Хартли. У него всегда очень строгие команды, играющие в правильный хоккей»
Вячеслав Козлов высказался о матче «Динамо» с «Локомотивом».

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после победы над «Локомотивом» (1:0).

— Очень хорошая игра. Мы играли против сильного соперника. Рады, что победили команду Боба Хартли. У него всегда очень строгие команды, играющие в правильный хоккей.

Сегодня мы здорово сыграли во всех трех зонах. В каких-то моментах пришлось потерпеть и поймать на себя шайбы. Большое спасибо болельщикам за такую поддержку. Хорошо, что дали сопернику не так много шансов. Максим Моторыгин выручил нас.

— Сегодня было 18 минут штрафа у ярославцев, но получилось забросить только одну шайбу. Это хорошая игра Исаева?

— Вратарь хорошо сыграл, и у нас не было Гусева, который основной игрок в розыгрыше пять на три. Ярославцы хорошо оборонялись, наши ребята молодцы, потому что выстояли в третьем периоде. 

— Вы тренировались у Боба Хартли в НХЛ, потом с ним работали в «Авангарде». Насколько сегодня вам приятно его обыграть? 

— Конечно, приятно обыграть. Мы с Бобом пообщались сегодня с утра, он мой друг, и я всегда могу попросить у него совета. Любая победа приятна, особенно приятно обыграть чемпиона. 

— Игорь Ожиганов сказал, что команда узнала об игре в формате пять на три, когда уже вышли на лед в третьем периоде. Если бы, уходя в раздевалку, знали, что будет пять на три, могли бы нарисовать что-то другое? 

— Ребята знают все схемы, нам нечего рисовать. 

— Пять игроков сегодня сыграли меньше пяти минут. Это большая проблема или такова данность текущего состава?

— Сегодня была очень важная игра, поэтому после первого периода мы перешли на игру в три звена. Пока у нас такая ситуация. Если я не ошибаюсь, ярославцы 16 матчей выигрывали во втором периоде. Мы делали ставку на тех ребят, в ком мы уверены, и они нас не подвели. 

— В концовке третьего периода, когда получили большинство, не нанесли ни одного броска. Была цель сохранить счет?

— Соперник хотел отыграться, поэтому мы выпустили двух защитников. Нам важно было победить любой ценой.

— Есть ли у вас уверенность в том, что мы увидим Владислава Подъяпольского в форме «Динамо»?

— Конечно, он остается с нами, а откуда берутся слухи я не знаю, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
