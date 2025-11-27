Сорокин сделал 11 сэйвов в матче с «Бостоном». «Айлендерс» перебросали соперника 45:14, но проиграли 1:3
Илья Сорокин сделал 11 сэйвов в матче с «Бостоном».
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 бросков в створ из 14 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3).
Российский вратарь проиграл 9-й матч в сезоне из 16. На его счету 90,2% сэйвов при коэффициенте надежности 2,70 в текущей регулярке.
Отметим, что «Айлендерс» перебросали соперника – 45:14. Голкипер «Бостона» Джереми Сваймен стал второй звездой встречи.
«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 8 команд – 100-процентная посещаемость, «Баффало» на последнем месте – 85,9% (The Athletic)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
