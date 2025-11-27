Сорокин сделал 11 сэйвов в матче с «Бостоном». «Айлендерс» перебросали соперника 45:14, но проиграли 1:3

Илья Сорокин сделал 11 сэйвов в матче с «Бостоном».

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 бросков в створ из 14 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (1:3).

Российский вратарь проиграл 9-й матч в сезоне из 16. На его счету 90,2% сэйвов при коэффициенте надежности 2,70 в текущей регулярке.

Отметим, что «Айлендерс » перебросали соперника – 45:14. Голкипер «Бостона» Джереми Сваймен стал второй звездой встречи.

