Блэквуд с шатаутом, Сузуки с 2+1 и Болди с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Мэттью Болди, Ник Сузуки и Маккензи Блэквуд – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди , набравший 3 (1+2) очка в матче с «Чикаго» (4:3 ОТ) В овертайме он сделал голевую передачу на Кирилла Капризова.

Вторая звезда – нападающий «Монреаля» Ник Сузуки с 2+1 в игре против «Юты» (4:3).

Первая звезда – вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд , отразивший все 26 бросков в створ в матче с «Сан-Хосе» (6:0). Голкипер провел вторую игру на ноль подряд.