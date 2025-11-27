Блэквуд с шатаутом, Сузуки с 2+1 и Болди с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Мэттью Болди, Ник Сузуки и Маккензи Блэквуд – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Чикаго» (4:3 ОТ) В овертайме он сделал голевую передачу на Кирилла Капризова.
Вторая звезда – нападающий «Монреаля» Ник Сузуки с 2+1 в игре против «Юты» (4:3).
Первая звезда – вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд, отразивший все 26 бросков в створ в матче с «Сан-Хосе» (6:0). Голкипер провел вторую игру на ноль подряд.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости