Бучневич сделал ассист в 3-й игре подряд – 0+1 с «Нью-Джерси». Форвард «Сент-Луиса» продлил безголевую серию до 16 матчей
Павел Бучневич сделал голевую передачу в третьей игре НХЛ подряд.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3 ОТ).
Российский игрок сделал ассист в третьей игре подряд, но продлил безголевую серию до 16 матчей.
В текущем сезоне на его счету 10 (2+8) очка в 24 матчах при полезности «минус 11» и среднем игровом времени 18:06.
Ник Кипреос: «Слухи связывают Биннингтона с «Эдмонтоном». Скиннера могут отправить в «Сент-Луис», если сделка состоится»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
