Бучневич сделал ассист в 3-й игре подряд – 0+1 с «Нью-Джерси». Форвард «Сент-Луиса» продлил безголевую серию до 16 матчей

Павел Бучневич сделал голевую передачу в третьей игре НХЛ подряд.

Нападающий «Сент-Луиса » Павел Бучневич отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (2:3 ОТ).

Российский игрок сделал ассист в третьей игре подряд, но продлил безголевую серию до 16 матчей.

В текущем сезоне на его счету 10 (2+8) очка в 24 матчах при полезности «минус 11» и среднем игровом времени 18:06.

