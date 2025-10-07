Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»
«Торпедо» проиграло домашний матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:5. На 58-й минуте при счете 1:5 штаб гостей взял таймаут.
Затем между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.
После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.
– Достаточно яркий матч получился. Понимаю, что нужно сделать, чтобы подготовиться к следующей игре.
– Почему команда вышла на первый период будто сонная?
– Мы задавали этот вопрос команде. Дальше они стали просыпаться.
– Что скажете о концовке матча?
– Есть определенные правила, есть fair play. Если их не соблюдать, то происходит то, что было.
– Была ли плановой замена вратаря?
– Посовещались в перерыве и решили, что нужно встряхнуть команду
– После прошлой игры вы говорили, что от ребят не хватало огня за воротами. Увидели огонь сегодня?
– Гол Михаила Абрамова как раз пришел оттуда. Опять же, не все получилось.
– Что скажете о потасовке с Разиным?
– Мы обыкновенные люди, всякое бывает, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.