Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»

Алексей Исаков высказался о стычке с Андреем Разиным после игры с «Металлургом».

«Торпедо» проиграло домашний матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:5. На 58-й минуте при счете 1:5 штаб гостей взял таймаут.

Затем между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.

После матча главный тренер «Металлурга » Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.

– Достаточно яркий матч получился. Понимаю, что нужно сделать, чтобы подготовиться к следующей игре.

– Почему команда вышла на первый период будто сонная?

– Мы задавали этот вопрос команде. Дальше они стали просыпаться.

– Что скажете о концовке матча?

– Есть определенные правила, есть fair play. Если их не соблюдать, то происходит то, что было.

– Была ли плановой замена вратаря?

– Посовещались в перерыве и решили, что нужно встряхнуть команду

– После прошлой игры вы говорили, что от ребят не хватало огня за воротами. Увидели огонь сегодня?

– Гол Михаила Абрамова как раз пришел оттуда. Опять же, не все получилось.

– Что скажете о потасовке с Разиным?

– Мы обыкновенные люди, всякое бывает, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков .