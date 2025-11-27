«Колорадо» выиграл 10-й матч подряд и продлил серию с очками до 14 игр. Команда Беднара лидирует в таблице НХЛ

«Колорадо» выиграл десятый матч подряд в НХЛ.

«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе » (6:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до десяти матчей.

«Эвеланш», кроме того, в третий раз подряд победили без пропущенных шайб, а также продлили серию с набранными очками до 14 матчей.

Вратарь Маккензи Блэквуд не пропустил во втором матче подряд: 35 отраженных бросков против «Нэшвилла» и 26 против «Сан-Хосе».

В этом сезоне команда тренера Джареда Беднара выиграла 17 из 23 матчей. «Колорадо » лидирует в общей таблице НХЛ, набрав 39 очков.