«Колорадо» выиграл 10-й матч подряд и продлил серию с очками до 14 игр. Команда Беднара лидирует в таблице НХЛ
«Колорадо» выиграл десятый матч подряд в НХЛ.
«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» (6:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до десяти матчей.
«Эвеланш», кроме того, в третий раз подряд победили без пропущенных шайб, а также продлили серию с набранными очками до 14 матчей.
Вратарь Маккензи Блэквуд не пропустил во втором матче подряд: 35 отраженных бросков против «Нэшвилла» и 26 против «Сан-Хосе».
В этом сезоне команда тренера Джареда Беднара выиграла 17 из 23 матчей. «Колорадо» лидирует в общей таблице НХЛ, набрав 39 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
