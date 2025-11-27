Шестеркин – 1-я звезда матча с «Каролиной». Вратарь «Рейнджерс» отразил 36 из 38 бросков

Игорь Шестеркин признан первой звездой матча против «Каролины».

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).

Российский голкипер отразил 36 из 38 бросков соперника.

Второй звездой игры был назван Артемий Панарин (1+1), третьей – Винсент Трочек (1+0).

В этом сезоне Шестеркин провел 19 матчей, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,47 шайбы и отражая 91,1% бросков.