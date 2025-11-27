Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Паризе – 199. Лидирует Габорик – 219 шайб

Кирилл Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по голам в НХЛ.

Нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата с «Чикаго » (4:3 ОТ).

Этот гол стал для российского форварда 199-м в регулярках НХЛ. Он вышел на третье место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Заком Паризе .

Лидирует Мариан Габорик (219 шайб), вторая строчка у Микко Койву (205).

Капризов забил «Чикаго» в овертайме и продлил серию с очками до 6 матчей – у него 28 баллов в 23 играх регулярки НХЛ. «Миннесота» выиграла 6 матчей подряд