Евгений Кузнецов поделился мыслясми о размерах площадок в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– КХЛ выросла за 11 лет, пока вы играли в НХЛ?

– Сложно сказать. «Поляны» на аренах разные, и это уже минус. В НХЛ все одинаковое, за этим строго следят. А здесь на каждой арене свои нюансы.

Разговаривал с работниками одного дворца: «Как вы делали углы? Все четыре – разные». Они говорят: «Борта пришли – мы собирали от руки». Улыбнулся, конечно. Это влияет на отскок шайбы, он везде разный.

Где-то отличается длина зон, где-то за воротами больше места, где-то – меньше. Мне кажется, мы ушли от той изюминки, что была раньше, когда играли на больших площадках. Это был наш советский хоккей – контроль шайбы, раскаты, обыгрыши. Никаких забросов, уважение к партнеру, тренер просил играть через передачу. Сейчас все быстрее, иногда сумбурно.

Наверное, хоккей идет в ногу со временем, все стремятся быть лучше. И мне тоже нужно адаптироваться.

– Вернули бы большие площадки?

– Да, я бы поучаствовал даже финансово, если бы можно было вернуть пару арен с большими площадками. Недавно в Челябинске тренировался – там поляна чуть больше, я прям кайфанул. Вспомнилось, как раньше играли в хоккей, – сказал нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов .