Панарин набрал 1+1 и стал 2-й звездой матча с «Каролиной». У форварда «Рейнджерс» 22 очка в 25 играх регулярки НХЛ

Артемий Панарин набрал два очка в матче против «Каролины».

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).

Российский хоккеист был признан второй звездой игры.

В этом матче Панарин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам, получил две минуты штрафа и провел на льду 22:00 (2:00 – в большинстве).

Форвард записал на свой счет 22 (7+15) баллов при полезности «минус 4» в 25 матчах чемпионата.