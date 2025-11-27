Панарин набрал 1+1 и стал 2-й звездой матча с «Каролиной». У форварда «Рейнджерс» 22 очка в 25 играх регулярки НХЛ
Артемий Панарин набрал два очка в матче против «Каролины».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).
Российский хоккеист был признан второй звездой игры.
В этом матче Панарин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам, получил две минуты штрафа и провел на льду 22:00 (2:00 – в большинстве).
Форвард записал на свой счет 22 (7+15) баллов при полезности «минус 4» в 25 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости